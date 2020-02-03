Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti - Son Dakika

Korkmaz'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi'ndeki makine fabrikasının çatısını boyayan Çetin Korkmaz (54), yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

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