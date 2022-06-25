Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

25.06.2022 21:39
Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir fabrikanın tadilatında çalışan R.H, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü.

R.H'nin düştüğünü gören fabrika çalışanları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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