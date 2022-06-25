Kocaeli'de fabrikanın çatısından düşen işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir fabrikanın çatısından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki bir fabrikanın tadilatında çalışan R.H, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü.
R.H'nin düştüğünü gören fabrika çalışanları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
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