Kocaeli'de fahiş fiyata ve stokçuluğa geçit verilmiyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gibi durumların oluşmaması için işyerlerinde denetimler gerçekleştirdi.



Korona virüs ile mücadelesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için de çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması" kanunu kapsamında İl Ticaret Müdürlüğü ve ilçe belediyesi zabıta ekipleri ile Kocaeli genelinde denetimler gerçekleştiriyor.



Fahiş fiyat yükselmeleri ve satıştan kaçınma gibi durumların ortaya çıkmaması için zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan işyeri denetimlerinde ürünlerin son 3 aylık faturaları kontrol ediliyor ve fiyat artışının olup olmadığı gözlemleniyor. Yapılan denetimlerde fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve kurullara uymayan durumlarının tespiti varsa tutanak tutularak İl Ticaret Müdürlüğüne sevk ediliyor. İl Ticaret Müdürlüğü de kanunlar çerçevesinde kurallara uymayan işyerlerine cezai işlem uyguluyor. - KOCAELİ