Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı

Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında, farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında, farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması", Kocaeli'de de gerçekleştirildi. Dün gerçekleştirilen ve tüm gün devam eden uygulamada 309 ekip, 308 polis görev aldı. Sabah saatlerinde başlayan uygulama kapsamında tüm okulların çevresi ve okul bölgesinde bulunan iş yerleri kontrol edildi. Öğle saatlerinde ise terör örgütleri ile ilişkisi olabilecek şahısların yoğun olarak bulunabileceği kahvehaneler ve metruk binalar kontrol edildi. Uygulamalar akşam saatlerinde ise tren garları, alışveriş merkezleri, kafe ve benzeri iş yerlerinde yapılan uygulamalarla devam etti.


İl genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında 7 bin 658 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak, özel hayatın gizliliğinin ihlali, hırsızlık gibi suçlardan aranan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.


Uygulama kapsamında okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde ise kontrol edilen 465 araçtan 41'inin sürücüsüne toplam 21 bin 230 TL para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Huzur, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:29 Kaynak: İHA
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