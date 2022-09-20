Kocaeli'de feci olay! Yaşlı adam engelli oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de feci olay! Yaşlı adam engelli oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

20.09.2022 09:08

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda zihinsel engelli olduğu öne sürülen oğlu tarafından bıçaklanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise saldırgan şahsı gözaltına aldı

Kocaeli'de sokak üzerindeki evlerinde yaşayan Bayram Köymen ile zihinsel engelli olduğu iddia edilen oğlu K.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine K.K., babası Bayram Köymen'i bıçaklayarak yaraladı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Bayram Köymen, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamı bıçaklayan oğlu K.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de feci olay! Yaşlı adam engelli oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de feci olay! Yaşlı adam engelli oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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