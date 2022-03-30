Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü

30.03.2022 12:32

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü Metrelerce yükseklikten beton zemine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 33 yaşındaki kişi, yüksekten beton zemine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü

Metrelerce yükseklikten beton zemine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 33 yaşındaki kişi, yüksekten beton zemine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti. Genç adamın metrelerce yüksekten düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 07.38'de Gölcük ilçesine bağlı Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Ilgaz bilinmeyen bir sebeple yüksekten beton zemine düştü. Genç adamı kanlar içinde yerde yatarken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ilgaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Öte yandan, genç adamın düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yunus Ilgaz'ın nasıl düştüğü ise araştırılıyor.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü
Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kocaeli'de feci ölüm... Metrelerce yükseklikten düştü - Son Dakika


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