Kocaeli'de feribottan denize düşen kişi yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feribottan denize düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün Yalova'ya gitmek üzere bindiği feribottan denize düşen ve kılavuz tekne yardımıyla sudan çıkarılarak Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fahrettin Keskin (55), yaşam mücadelesini kaybetti.

Keskin'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Yalova'ya gitmek üzere dün Eskihisar Vapur İskelesi'nden feribota binen Keskin, feribot hareket ettikten bir süre sonra denize düşmüştü. Özel bir şirkete ait kılavuz tekne yardımıyla sudan çıkarılan Keskin, Eskihisar iskelesinde bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.