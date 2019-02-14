Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fetö'den Gözaltına Alınan 11'i Muvazzaf 14 Şüpheli Adliyede

Kocaeli'de Fetö'den Gözaltına Alınan 11'i Muvazzaf 14 Şüpheli Adliyede

1 saat önce

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11'i muvazzaf asker 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de Fetö'den Gözaltına Alınan 11'i Muvazzaf 14 Şüpheli Adliyede, System.String[]
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11'i muvazzaf asker 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarla 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen ve 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere toplam 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:13 Kaynak: DHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel
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