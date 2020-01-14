Kocaeli'de FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ'nün adalet yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı, System.String[]

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde operasyon eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyetine götürüldüğü firari durumdaki 4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüldüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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