Kocaeli'de Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon
1 saat önce
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13'ü görevde olan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:27 Kaynak: DHA
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