Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskın
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskın

30 dakika önce

KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından açıldığı tespit edilen 6 dershaneye baskın düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskın, System.String[]
KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından açıldığı tespit edilen 6 dershaneye baskın düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması kapsamında kentte ev süsü verilerek açılan dershaneleri takibe aldı. Orta okul ve lise öğrencilerine ders verilen 6 dershaneye bu sabah saatlerinde baskın düzenleyen ekipler öğrencilere eğitim verdikleri tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Masaların olduğu dershanelerde inceleme yapan polis örgütün yayınevlerine ait kitap ve dokümanlara el koydu. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında daha önce örgüt üyeliği suçlamasıyla işlem yapıldığı tespit edildi. Kaçak işletilen dershaneler mühürlenerek kapatıldı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:15 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş tribünlerinden Orhan Ak'a sert tepki! Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı Belediyeden şaşkına çeviren ceza yöntemi: Çöpler sahiplerine iade edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]