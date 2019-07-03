Kocaeli'de FETÖ'nün dershanelerine baskın
30 dakika önce
KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından açıldığı tespit edilen 6 dershaneye baskın düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:15 Kaynak: DHA
KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından açıldığı tespit edilen 6 dershaneye baskın düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması kapsamında kentte ev süsü verilerek açılan dershaneleri takibe aldı. Orta okul ve lise öğrencilerine ders verilen 6 dershaneye bu sabah saatlerinde baskın düzenleyen ekipler öğrencilere eğitim verdikleri tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Masaların olduğu dershanelerde inceleme yapan polis örgütün yayınevlerine ait kitap ve dokümanlara el koydu. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında daha önce örgüt üyeliği suçlamasıyla işlem yapıldığı tespit edildi. Kaçak işletilen dershaneler mühürlenerek kapatıldı.
- Kocaeli
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