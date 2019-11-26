Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik operasyon - Son Dakika
Kocaeli'de FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
6 saat önce
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:34 Kaynak: AA
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüte yönelik soruşturma kapsamında, Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencileri iken ilişikleri kesilen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Rus Büyükelçi suikastiyle alakalı 6 TRT çalışanına dava açıldı Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ı zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?