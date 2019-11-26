Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
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Kocaeli'de FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

6 saat önce

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de FETÖ'nün

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüte yönelik soruşturma kapsamında, Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencileri iken ilişikleri kesilen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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