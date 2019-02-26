Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fetö'nün Gizli Dershanesine Baskın: 7 Gözaltı

Kocaeli'de Fetö'nün Gizli Dershanesine Baskın: 7 Gözaltı

17 dakika önce

Kocaeli merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgüt üyelerinin çocuklarını eğitme amacıyla bir apartman dairesinde oluşturulan gizli dershane ortaya çıkarıldı.

Kocaeli'de Fetö'nün Gizli Dershanesine Baskın: 7 Gözaltı, System.String[]
Kocaeli merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgüt üyelerinin çocuklarını eğitme amacıyla bir apartman dairesinde oluşturulan gizli dershane ortaya çıkarıldı. Operasyonda ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kocaeli merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında örgüt üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan, örgütün sözde üst düzey yönetici konumundaki mahrem abileri ve ailelerini yasadığı yollarla yurt dışına geçişlerini sağlayan ve yasa dışı olarak Kocaeli'de dershanecilik yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslara ait ikametlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait olduğu değerlendirilen yüksek miktarda para, dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi.

ÖRGÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN GİZLİ DERSHANE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ Operasyonda örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verilmesi için bir apartman dairesinde oluşturulan kaçak dershane ise ortaya çıkarıldı. Daire içerisindeki odaların yazı tahtalar ve sıralar yerleştirilerek sınıflara dönüştürüldüğü dershanenin ise görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde daire içinde oluşturulan dershanenin içindeki sınıflarda tahtalara yazılan tarih ve siyasetle ilgili derslerin anlatıldığı yazılar görünüyor. Dershanede inceleme yapan ekiplerin çok sayıda dokümana el koyduğu öğrenildi.

(Kübra Topçuoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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