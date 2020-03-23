Kocaeli'de "FETÖ'nün şantaj imamı" olduğu iddia edilen gazeteciye 18 yıl hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'FETÖ'nün şantaj imamı' olduğu iddia edilen gazeteciye 18 yıl hapis istemi - Son Dakika

Kocaeli'de "FETÖ'nün şantaj imamı" olduğu iddia edilen gazeteciye 18 yıl hapis istemi

6 saat önce

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "şantaj imamı" olduğu iddiasıyla gazeteci G.A.

Kocaeli'de

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "şantaj imamı" olduğu iddiasıyla gazeteci G.A. hakkında, terör örgütüne üye olmamakla birlikte "terör örgütüne yardım etmek" ve FETÖ adına "şantaj yapmak" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Gazeteci G.A. hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Terör örgütüne üye olmamakla beraber "terör örgütüne yardım etmek" ve "şantaj" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle zanlı G.A. hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Dava dosyası, zanlının aynı mahkemede "FETÖ/PDY'ye bilerek isteyerek destek vermek" ve "gizliliği ihlal" suçlamasıyla yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi.

İddianamede, müşteki iş adamı H.Ç'nin, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek kendisine şantaj yapıldığını iddia etmesi üzerine, G.A. hakkında üzerine atılı suçtan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İş adamına uygunsuz kasetle şantaj yapmış

Müşteki H.Ç. ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile kapatılan Bizim Kocaeli gazetesine 2010 yılında verdiği röportaj dolayısıyla G.A'yı tanıdığını belirtti.

Gazeteye reklam verdiğini, 2014 yılının başlarına doğru, G.A'nın reklam anlaşmasını yenilemek üzere fabrikasına geldiğini anlatan H.Ç, sanığın kendisine konuşma sırasında uygunsuz görüntülerinin olduğunu, bu görüntülerin kendisine gönderilmek istendiğini, gönderecek kişiyi tanıdığını, bu kasetin kendisi dışında başka kimselere de gidebileceğini, istemesi halinde bu duruma engel olabileceğini ama bunun bir bedelinin olacağını söylediğini aktararak kendisinin de şüpheliye, "Madem bu arkadaşları tanıyorsun, ulusal basın da dahil, sen de dahil bu kaseti haber yapmazsanız adam değilsiniz." tarzında bir cümle kurduğunu kaydetti.

Şantajla aldığı paraları Kocaeli imamıyla paylaşmış

Müşteki H.Ç, G.A'nın kendisine zaman zaman "Yazmadıklarımdan kazanıyorum." dediğini, cemaat üyelerinin, cemaatteki iş adamlarının kaset, fotoğraf ve gayriresmi birtakım işlerini G.A. üzerinden pazarladıklarını savunarak G.A'nın bu fotoğraf ve belgelerle iş adamlarına gazeteci kimliğiyle şantaj yaptığını, para aldığını ve bu parayı cemaatin "Kocaeli imamı" olan firari sanık Mehmet Akif S. ile belli oranda paylaştığını duyması üzerine taşların yerine oturduğunu ve kendisinin nasıl bir şahıs olduğunu anladığını kaydetti.

Zanlının FETÖ/PDY'nin halen faaliyette olan Kocaeli "şantaj imamı" olduğunu, örgütteki görevini sürdürdüğünü öne süren müşteki H.Ç, darbe girişiminden hemen sonra G.A. hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını belirtti.

Müşteki beyanında, zanlının maksadının kendisine gözdağı vermek, yalan ve asılsız haberlerle şantaj yapmak ve kendisinden menfaat sağlamak olduğunu iddia ederek ayrıca G.A'nın FETÖ ile bağlantısı olduğu hususunda kendisinden duyduğu birtakım şeylerin de olduğunu kaydetti.

Zanlının şantaj suçunu işleyerek FETÖ/PDY'ye menfaat sağladığı kanaatine varıldı

Zanlı G.A'nın, FETÖ'den soruşturması devam eden kişilerle yoğun şekilde telefon görüşmelerinin bulunduğu, örgüt mensuplarınca düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığı belirtilen iddianamede, "Şüphelinin imtiyaz sahibi olduğu gazetenin, KHK'nin ilgili maddesi gereğince milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğundan kapatılmasına karar verildiği, şüphelinin gazete üzerinden 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü günü ve devamında örgütün temel amaç ve stratejileri doğrultusunda haber yaptığı ve bu kapsamda şüphelinin örgüte yardım ettiğinden bahisle Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldığı, yargılamanın derdest olduğu, şüphelinin sempati ve iltisak boyutunu aşan yukarıda bahsedilen eylemlerinin, örgüte finansman sağlama boyutunda değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda şüphelinin örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda şantaj suçunu işleyerek örgüte menfaat sağladığı, bu suretle üzerine atılı suçları işlediği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Zanlı suçlamaları kabul etmedi

İddianamedeki beyanında, Kocaeli'de "FETÖ'nün şantaj imamı" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyen G.A, KHK ile gazetesinin kapatıldığını ve hakkında dava açıldığını belirterek "FETÖ üyesi" olmadığını öne sürdü.

İddianamede, zanlının terör örgütüne üye olmamakla beraber, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, "şantaj" suçundan ise 1 yıldan yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Zanlının yargılanmasına gelecek günlerde Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:10 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren korona virüs test kiti üretildi Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti         
16:51
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor         
16:23
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi         
10:13
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:05:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de "FETÖ'nün şantaj imamı" olduğu iddia edilen gazeteciye 18 yıl hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]