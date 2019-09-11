Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
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Kocaeli'de FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

1 saat önce

Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütünün sivil kanadına yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütünün sivil kanadına yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen ve örgütün sivil kanadında yer aldığı iddia edilen şüpheliler işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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