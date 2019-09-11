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Kocaeli'de FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

46 dakika önce

Kocaeli'de FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı Örgütün sivil ayağında bulunduğu iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütünün sivil kanadına yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli, düzenlenen...

Kocaeli'de FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Örgütün sivil ayağında bulunduğu iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütünün sivil kanadına yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen ve örgütün sivil kanadında yer aldığı iddia edilen şüpheliler işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
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