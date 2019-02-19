Kocaeli'de Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 18 Gözaltı
1 saat önce
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonla 18 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonla 18 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ'nün TSK
'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1'i yüzbaşı, 19'u astsubay olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri bu sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 15'i aktif görevde, 3'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1'i emekli ve 1'i görevinden istifa eden 20 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - İzmitkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:32 Kaynak: DHA
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