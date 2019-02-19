Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 18 Gözaltı

Kocaeli'de Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 18 Gözaltı

1 saat önce

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonla 18 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Fetö'nün TSK Yapılanmasına Operasyon: 18 Gözaltı, System.String[]
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonla 18 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1'i yüzbaşı, 19'u astsubay olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 15'i aktif görevde, 3'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1'i emekli ve 1'i görevinden istifa eden 20 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:32 Kaynak: DHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel
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