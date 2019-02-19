Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fetö Operasyonu: 18 Gözaltı

Kocaeli'de Fetö Operasyonu: 18 Gözaltı

1 saat önce

KOCAELİ(İHA) – FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde KOM ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda 18 askeri personel gözaltına alındı.

Kocaeli'de Fetö Operasyonu: 18 Gözaltı, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde KOM ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda 18 askeri personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetler yapılanmasına yönelik 15'i aktif görevde, 3'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1'i emekli, 1'i istifa etmiş toplam 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli 5 ilde belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alınırken 2 şahsın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Kızı Taciz Edip "Engelliyim" Diyen Sapığın Linç Edildiği Anlar Kameraya Yansıdı ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı

Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:38:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fetö Operasyonu: 18 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]