Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı tespit edilen 2 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına aldı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandıkları iddia edilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Gebze ve İzmit ilçesinde Kocaeli İl JAndarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KOCAELİ