Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

7 saat önce

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı tespit edilen 2 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında 'Bylock' kullandığı tespit edilen 2 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına aldı.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandıkları iddia edilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Gebze ve İzmit ilçesinde Kocaeli İl JAndarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
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