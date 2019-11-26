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Kocaeli'de 'FETÖ' operasyonu: 28 gözaltı

6 saat önce

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis akademisi ve polis kolejinin eski öğrencileri olan 28 kişi gözaltını alındı.

Kocaeli'de 'FETÖ' operasyonu: 28 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis akademisi ve polis kolejinin eski öğrencileri olan 28 kişi gözaltını alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında  yapılan çalışmaların ardından harekete geçti. Polis akademisi ve polis koleji öğrencileri olan ve  daha sonra ilişikleri kesilen 28 şüpheli, ekiplerin bugün düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kocaeli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:32 Kaynak: DHA
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