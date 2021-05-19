Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

KOCAELİ'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, soruşturma devam ediyor.