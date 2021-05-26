Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

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