Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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