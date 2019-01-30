Kocaeli'de Fetö/pdy Davası

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenerek KHK ile kapatılan Bizim Kocaeli gazetesinin "FETÖ/PDY'ye bilerek isteyerek destek vermek" ve "gizliliği ihlal" iddiasıyla yargılanan eski imtiyaz sahibi tutuksuz sanık Güngör Arslan ile avukatı Mehmet Gül katıldı.



Duruşmada gazetenin eski yazı işleri müdürü Uğur Enç, tanık olarak dinlenildi.



Enç, darbe girişimi gecesine dair haberlerin Güngör Arslan'ın özel talimatıyla yazılmadığını, ikinci baskı girerek darbe girişimini lanetleyen bir gazete olduklarını savundu.



Mahkeme Heyeti Başkanının, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "Türkiye karıştı", "Vali Güzeloğlu ailesini kaçırdı" ve benzeri başlıklarla çıkan haberlere ilişkin sorusu üzerine tanık Enç, şöyle konuştu:



"Darbe girişimini evde televizyon seyrederken öğrendim. Evden şehir merkezine doğru giderken, Vali Konağı çevresinde hareketlilik olduğunu fark ettim. Özel harekat polisleri fotoğraf çekmemizin Vali emriyle yasak olduğunu söyledi. Deniz taksi durağının orada beklemeye başladım. Valinin ailesinin bavullarla dışarıya çıktığını fark ettim. Bavullar bir araca yüklendi. Vali Bey ailesiyle vedalaştı ve aile araçla konaktan uzaklaştı. O anları kaydettim ve internet sitemizden yayınladım. O gece sıcağı sıcağına yayın yaptık. Herkesin tam olarak ne olduğunu bilmesini istedik. Herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapma gayemiz asla olmadı."



Duruşmada söz alan avukat Gül, "Kahraman Çakır" kod adlı gizli tanığın celse arasında mahkeme heyeti tarafından dinlenildiğini ancak gizli tanık beyanlarına karşı sorularının olduğunu belirterek, bu yüzden gizli tanığın yeniden dinlenmesini talep etti.



Heyet, gizli tanığın yeniden dinlenilmesi talebini kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, davaya ilişkin hard disklerle ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunun ilgili şubeye sorulmasına karar vererek, duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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