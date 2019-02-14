Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuklu iş insanının yargılanmasına devam edildi. Kocaeli
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan iş insanı Mehmet Ali Sarı
ve avukatı katıldı. Söz
verilen sanık Sarı, Bank Asya
'ya hiç gitmediğini, 2007'de şirketi olan Özsar'ın hatırlamadığı bir şubesinde hesabının olduğunu ancak hiçbir şekilde işlem yapmadığını, kendi adına da söz konusu bankada hesap açtırmadığını savundu.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.
Sanık avukatı da tanıkların müvekkili hakkında "Bank Asya'nın müşterisiydi." şeklindeki beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, "MASAK raporlarında Bank Asya ile ilgili inceleme yapılmıştır. 2007'de sahibi olduğu Özsar şirketine ait bir hesabı bulunmaktadır ancak herhangi bir işlem yapılmamıştır. Kişisel hesabı da olmamıştır." diye konuştu.
Müvekkilinin bildiği her şeyi samimi olarak anlattığını söyleyen sanık avukatı, "Müvekkilimin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını istiyoruz. Delillerin karartılması söz konusu değildir. Kaçma şüphesi yoktur. Adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre, sanık hakkında uygulanması muhtemel ilgili yasa maddelerinin ön gördüğü ceza miktarını dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkemeye heyeti, sanığın ve şirketi adına Bank Asya'da hesabının olup olmadığının ilgili kurumdan sorulmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.