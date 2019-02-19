Kocaeli
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yardım niteliğinde faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan ve daha önce haklarında verilen kararın Yargıtay
tarafından bozulduğu 2 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.
Darbe girişimi sonrası kayyum atanan Kocaeli'deki 3 şirketin, hesap ve işlemleri üzerinde yapılan ayrıntılı araştırmalar sonucu, örgüte finansal yardımda bulunduğu iddiasıyla 18 Ekim 2017'de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılan, ancak Yargıtayın bozduğu ve davanın yeniden görülmesini istediği şirketlerin ortakları tutuksuz sanıklar Murat Ç. ve Hüseyin K, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıktı.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın bu dava dosyasıyla birleştirilmesi talebine, hukuki ve şahsi irtibat bulunmadığı gerekçesiyle muvafakat verilmediği belirtildi.
Ayrıca, tanık K.A. için yazılan talimatın ikmalen döndüğü bildirildi.
Sanık avukatı, tanık K.A'nın ifadelerinin savunmalarını destekler mahiyette olduğunu, ayrıca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka bir dosyadan tutuklu yargılanan Mehmet Ali Sarı
'nın mahkemeye sunulan beyanlarına diyeceklerinin olmadığını belirterek, dosyadaki eksiklerin giderilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, başka bir dosyadan yargılanan tutuklu sanık Mehmet Ali Sarı
'nın bir sonraki celsede tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.