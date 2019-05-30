Kocaeli'de FETÖ/PDY davasında karar

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan eski Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Başkanı Bülent K. hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan eski Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Başkanı Bülent K. hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan tutuksuz sanık Bülent K. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan tanık Muammer K, SEGBİS ile dinlenildi.

Tanık Muammer K, KHK ile kapatılan Erkul Koleji'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptığını belirterek, sanığı da öğrenci velisi olarak tanıdığını söyledi.

Sanığın FETÖ ile bir bağlantısı olduğuna dair bir bilgisi olmadığını ifade eden Muammer K, sanığın kendisine karşı bir sorumluluğu da olmadığını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, iddianamedeki eylemler, ihbarlar ile örgüt üyesi ve örgütle ilgisi olduğuna dair yeterli belge elde edilemediğinden sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı da cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını dile getirerek, sanığın örgüt ve mütevelli üyesi olduğuna dair herhangi bir belge elde edilemediğini öne sürdü.

Son sözü sorulan sanık ise örgütle ilgisi olmadığını savunarak, artık sadece işiyle ilgilenmek istediğini söyledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da aleyhine bir şey çıkmadığını ileri süren Bülent K, beraatini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun sabit olmaması nedeniyle sanığın beraatine karar verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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