Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen iki polis memurunun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:25 Kaynak: AA
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