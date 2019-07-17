Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
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Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:16 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandığı belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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