Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu: 3 Askeri Personel Tutuklandı
1 saat önce
FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 20 askeri personelden 3'ü tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik Kocaeli
merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 20 askeri personelden 3'ü tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca başlatılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15'i aktif görevde, 3'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1'i emekli, 1'i istifa etmiş toplam 20 askeri personel gözaltına alındı. KOM ekiplerince gözaltına alınan şahıslar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 20 askeri personelden 3 muvazzaf astsubay tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıslardan 4'nün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği öğrenildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:13 Kaynak: İHA
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