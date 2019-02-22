Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu: 3 Askeri Personel Tutuklandı

Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu: 3 Askeri Personel Tutuklandı

1 saat önce

FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 20 askeri personelden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu: 3 Askeri Personel Tutuklandı, System.String[]
FETÖ/PDY'nin silahlı kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 20 askeri personelden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15'i aktif görevde, 3'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 1'i emekli, 1'i istifa etmiş toplam 20 askeri personel gözaltına alındı. KOM ekiplerince gözaltına alınan şahıslar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 20 askeri personelden 3 muvazzaf astsubay tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıslardan 4'nün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:13 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol Kenarındaki 200 Kiloluk Top Mermisi Polisi Alarma Geçirdi Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor

Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu! Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:35:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonu: 3 Askeri Personel Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]