Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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