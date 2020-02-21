Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli serbest bırakıldı

6 saat önce

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 2 şüpheli, yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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