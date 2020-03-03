Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı olan firari 10 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Aralarında ihraç edilmiş askeri personel, öğretmen ve FETÖ terör örgütü ile ilişkili kurumlarda çalışanların da bulunduğu 10 şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 kişiden 7'si Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahıslardan 2'si başka illerde devam eden dosyalardan dolayı nakledilirken, 1 kişi ise emniyete geri gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:42 Kaynak: İHA
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