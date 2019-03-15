Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de Fetö/pdy Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13'ü aktif görevde, 3'ü ihraç edilmiş, 4'ü açığa alınmış toplam 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın arından Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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