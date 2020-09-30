Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Kocaeli'de ikamet eden, 5 ilde haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında farklı kurumlardan ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:21 - Kaynak: AA
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