Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kocaeli'de ikamet eden, 5 ilde haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında farklı kurumlardan ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.