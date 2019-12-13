Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 6'si etkin pişmanlık çerçevesinde 5'i ise sevk edildikleri adliyece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'i etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek diğer 5 kişi ise sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Operasyon kapsamında 1 kişinin ise firari olarak arandığı öğrenildi. - KOCAELİ