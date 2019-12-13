Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 6'si etkin pişmanlık çerçevesinde 5'i ise sevk edildikleri adliyece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 6'si etkin pişmanlık çerçevesinde 5'i ise sevk edildikleri adliyece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'i etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek diğer 5 kişi ise sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Operasyon kapsamında 1 kişinin ise firari olarak arandığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tefecilere 'hanımağa' operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
00:56 Hollanda'da "Aman Reis Duymasın" filminin galası yapıldı - Son Dakika Haber
00:45 Trafik canavarının ehliyetsiz ve alkollü gece mesaisinde faciadan dönüldü - Son Dakika Haber
00:40 TBMM Genel Kurulunda tartışma - Son Dakika Haber
00:36 TBMM Başkanı Şentop: "ABD Senatosu kararına karşı verilen cevap, parlamento kararıdır" - Son Dakika Haber
00:35 Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi - Son Dakika Haber
00:31 Beyoğlu'nda motosikletli şahıslar parkta sohbet eden gruba ateş açtı: 2 yaralı - Son Dakika Haber
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle ilgili sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, "hukuk içinde bir çözüm üretilebilir" dedim - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 01:10:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]