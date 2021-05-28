Kocaeli'de, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere 26 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.
Kaynak: AA
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