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Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması

1 saat önce

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması, System.String[]

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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