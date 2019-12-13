Kocaeli'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 6'sı adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Diğer 5 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. - KOCAELİ