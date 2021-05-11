Kocaeli'de Filistin'e destek konvoyu - Son Dakika

Kocaeli'de Filistin'e destek konvoyu
11.05.2021 00:55
Kocaeli'de İsrail tarafından saldırılara uğrayan Filistinlilere yönelik destek konvoyu düzenlendi.
Kocaeli'de İsrail tarafından saldırılara uğrayan Filistinlilere yönelik destek konvoyu düzenlendi. Düzenlenen konvoya yüzlerce araç katıldı.
İsrail Devletinin geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırmasıyla başlayan ve halen daha devam eden saldırılara sessiz kalamayan İzmitliler Filistin halkına destek konvoyu düzenledi. Düzenlenen konvoya yüzlerce araç katılırken vatandaşlar Filistin Bayraklarını sallayarak İsrail'e lanet okudu. Polis kontrolünde yapılan destek konvoyu şehir merkezinde belli bir süre ilerledikten sonra dağıldı. - KOCAELİ
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