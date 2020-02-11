Kocaeli'de Filistinli kızın ölümüne ilişkin baba ve ağabeyin yargılandığı dava - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babasının ve ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve ağabey Yahya Keblawi ile sanık avukatları, tercümanlar ve aile yakınları katıldı.



Duruşmada, davaya ilişkin çeşitli kurumlardan gönderilen evrakların okunmasının ardından tanık H.İ.K'nin dinlenmesine geçildi.

Söz verilen tanık H.İ.K, kendisinin İzmit'te cep telefonu tamiri ve satışı yaptığını belirterek, Zekharya'yı dükkanına gelmesinden dolayı bir yılı aşkın zamandır tanıdığını söyledi.

Zekharya'nın dil bilmemesinden dolayı kendisine ev alması konusunda yardımcı olduğunu ifade eden H.İ.K, zamanla aralarında yakınlık oluştuğunu, ailecek de görüşmeye başladıklarını kaydetti.

H.İ.K, olay günü Zekharya'nın kendisini arayarak kızı Siwar'ın balkondan düştüğünü söylediğini aktararak, "Ambulansı ara dedi. Eve gittim ancak Zekharya'nın oturduğu evin adresini bilmediğim için ambulansı arayamadım. Apartmandaki bir dairenin kapısını çaldım, komşusuna durumu anlattım o da ambulansı aradı. Ben eve gittiğimde Zekharya dışarıda ağlıyordu. Siwar, evin salonunda yatıyordu, üzeri örtülüydü bu yüzden yüzünü göremedim. Ben eve çıkarken Yahya aşağıya iniyordu sonra ambulans Siwar'ı alıp hastaneye götürdü. Biz de Zekharya'yla karakola gittik." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, Zekharya Keblawi'ye, 00.26'da elinde poşetle evden çıkıp poşetsiz geri dönmesine ilişkin bilirkişi raporu ve görüntüleri sorması üzerine Keblawi, yaralı halde daireye çıkarılınca kızının yüzünü sildiğini belirterek, poşette de bu peçetelerin bulunduğunu söyledi.

Ambulansı beklerken peçetelerin bulunduğu poşeti çöpe attığını ifade eden Keblawi, bu sırada yanında Yahya'nın bulunmadığını, görüntülerin bu ana ilişkin olduğunu kaydetti.

Ağabey Yahya Keblawi de atılan poşetten haberinin olmadığını dile getirerek, bunu mahkeme sürecinde öğrendiğini bildirdi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suç vasfının değişmesi ihtimaline karşı tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer raporlara ilişkin sözleri sorulan Zekharya Keblawi, inançlı bir aile olduklarını anlatarak, kendi evladını öldürecek kadar cani olmadıklarını, dini inançlarının da buna elvermediğini belirtti.

Kızının intihar ettiğini iddia eden Keblawi, tahliyesini talep etti.

Ağabey Yahya Keblawi de kardeşinin cenazesine katılamadıklarını, üzüntülerini yaşayamadıklarını ifade ederek, bundan dolayı üzüntülü olduklarını dile getirip tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tasarlayarak öldürme suçunun somut delillerinin varlığı, kaçma şüpheleri nedeniyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 Şubat'ta balkondan düşerek hayatını kaybeden Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda baba Zekharya Keblawi (59) gözaltına alınmış, olaya karıştığı ileri sürülen ağabey Yahya Keblawi de (34) İsrail'e çıkma hazırlığındayken bir otelde yakalanmıştı.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelileri baba ve ağabey, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve ağabeyin, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.