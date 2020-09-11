Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahla yağma" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ve 2 bin 240 lira para cezası bulunan A.Y.T'nin, Gölcük ilçesinde olduğunu tespit etti.
Ekipler, hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı. A.Y.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:05 - Kaynak: AA
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