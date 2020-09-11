Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "silahla yağma" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ve 2 bin 240 lira para cezası bulunan A.Y.T'nin, Gölcük ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı. A.Y.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.