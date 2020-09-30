Kocaeli'de firari olarak aranan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmada firari olarak aranan 4 kişi, beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyesi olma suçundan firari olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 5 ilde eş operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında daha önce çeşitli kurumlardan ihraç edilmiş şahısların da bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şahısların, işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ