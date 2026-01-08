Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü - Son Dakika
Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

08.01.2026 19:17
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, elektrik ve iletişim hatları koptu. Kopan tellerin neden olduğu yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Çatısız kalan bir evin son hali ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına büyük hasara yol açtı.

ÇATISI UÇAN EV KAMERADA

Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Çatısız evin son hali, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli'de fırtına nedeniyle çatısı uçan evin son hali görüntülendi

Yine Körfez ilçesi D-100 kara yolu yakınında bir binanın çatısının uçtuğu anlar da cep telefonuyla görüntülendi.

Kocaeli'de fırtına nedeniyle çatısı uçan evin son hali görüntülendi

FIRTINANIN EVİN ÜZERİNE DEVİRDİĞİ ELEKTRİK TELLERİ YANGIN ÇIKARDI

Fırtına nedeniyle elektrik ve hatları da koptu. Uçan çatı parçaları ana arterleri kapatırken, kopan elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de fırtına nedeniyle çatısı uçan evin son hali görüntülendi

MİNARE DEVRİLDİ

Ayrıca Kandıra ilçesi Beyce Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.

Kocaeli'de fırtına nedeniyle çatısı uçan evin son hali görüntülendi

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri ise yollara savrulan çatı parçalarını temizlemek için seferber oldu. Belediye çok sayıda personeli göreve çağırırken ilçede afetle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Türk Murat Türk:
    Herşeyi anlarımda minarenin yıkılması sarsıyor beni ciğerimi parçalıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
