Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına büyük hasara yol açtı.
Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Çatısız evin son hali, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yine Körfez ilçesi D-100 kara yolu yakınında bir binanın çatısının uçtuğu anlar da cep telefonuyla görüntülendi.
Fırtına nedeniyle elektrik ve hatları da koptu. Uçan çatı parçaları ana arterleri kapatırken, kopan elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Ayrıca Kandıra ilçesi Beyce Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.
Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri ise yollara savrulan çatı parçalarını temizlemek için seferber oldu. Belediye çok sayıda personeli göreve çağırırken ilçede afetle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.
