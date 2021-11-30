Fırtına nedeniyle iki caminin minaresi zarar gördü - Son Dakika

Arızlı Camisi'nin çelik minaresi, fırtına dolayısıyla yan yatarak kubbeye dayandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Acil Tamir Takımı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iki camiden birinin minaresi yan yattı, diğerininki devrildi.

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