Kocaeli'de fırtına ve kar nedeniyle devrilen ağaç otomobile zarar verdi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, fırtına ve kar nedeniyle devrilen ağaç, bir otomobile zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi 1112 Sokak'ta kar ve fırtına nedeniyle bir ağaç, park halindeki 17 DK 628 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından aracın üzeri temizlendi.
Gebze Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Mustafa Genç'e ait olduğu öğrenilen otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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