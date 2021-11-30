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KOCAELİ'DE FIRTINADAN 2 CAMİNİN MİNARESİ YAN YATTI - Son Dakika

KOCAELİ'DE FIRTINADAN 2 CAMİNİN MİNARESİ YAN YATTI

30.11.2021 10:43

İZMİT'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı.

İZMİT'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşın çevredeki binalar boşaltıldı.

İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve ekipleri geldi. Jandarma ekipleri, cami çevresinde bulunan risk altındaki binaların tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, minarenin yerinden kaldırılması için çalışma yürütüldü.

BİR MİNARE DAHA DEVRİLDİ

Kocaeli'de dün etkili olan fırtınaya dayanamayarak eğilen İzmit Arızlı Mahallesi Camii'nin 40 metrelik beton minaresinin ardından, Sarıcalar Mahallesi'ndeki caminin yaklaşık 20 metrelik çelik minaresi de devrildi. Şans eseri caminin yanında bulunan yeşil alana doğru devrilen minare, herhangi bir zarara sebep olmadı.

KOCAELİ'DE FIRTINADAN 2 CAMİNİN MİNARESİ YAN YATTI
KOCAELİ'DE FIRTINADAN 2 CAMİNİN MİNARESİ YAN YATTI
KOCAELİ'DE FIRTINADAN 2 CAMİNİN MİNARESİ YAN YATTI
KOCAELİ'DE FIRTINADAN 2 CAMİNİN MİNARESİ YAN YATTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE FIRTINADAN 2 CAMİNİN MİNARESİ YAN YATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOCAELİ'DE FIRTINADAN 2 CAMİNİN MİNARESİ YAN YATTI - Son Dakika
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