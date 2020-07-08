Kocaeli'de fırtınadan dolayı devrilen ağaç, otomobillere zarar verdi - Son Dakika

- Kocaeli'de fırtınadan dolayı devrilen ağaç, otomobillere zarar verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırtınadan dolayı devrilen ağaç, park halindeki araçlara zarar verdi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı, benzinli testere ile keserek ağaçların üzerinden kaldırdı.

Olay İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrasında kısa süreli fırtına meydana geldi. Fırtınayla birlikte cadde üzerinde bulunan bir ağaç, altında park halinde olan araçların üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, benzinli testere araçların üzerindeki ağaçları kesmeye başladı. Yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından ekipler, ağaçları otomobillerin üzerinden kaldırdı. Ağacın devrilmesiyle birlikte 58 NF 785 plakalı Tempra marka otomobil ve 41 KK 002 plakalı Skoda marka otomobil zarar gördü. Tempra marka otomobilin arka camı tamamen kırılırken, Skoda marka otomobilin üzerinde ezikler meydana geldi. Kesilen ağaçlar daha sonra belediye ekipleri tarafından temizlendi.