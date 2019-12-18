Kocaeli'de forkliftin altında kalan işçi öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de forkliftin altında kalan işçi öldü

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'de forkliftin altında kalan işçi öldü, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bir fabrikada çalışan taşeron firma işçisi Sedat Sınar (29), henüz belirlenemeyen nedenle bir anda hareket eden forkliftin altında kaldı.

İşçilerin olayı fark etmesi üzerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Sınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayı haber alan işçi yakınları da fabrikaya geldi.

Sınar'ın cenazesi, incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çayırova, Kocaeli, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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