Forkliftin altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada devrilen forkliftin altında kalan işçi tedavi altına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde kompozit ürünler üretilen bir fabrikada işçi Ercan Saygın'ın kullandığı forklift devrildi.
Saygın'ın forkliftin altında kalması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen iş makinesinin altından itfaiye tarafından çıkarılan Saygın, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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