Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan genç kayboldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fotoğraf çektirirken dalgalara kapılarak denizde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
İstanbul'dan arkadaşıyla Kandıra'ya gelen Hüseyin Yılmaz (29), Sardala Koyu'nda fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıktı.
Aniden gelen şiddetli dalgalara kapılarak denize düşen Yılmaz, daha sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve KOSKEM ekipleri sevk edildi.
Denizde kaybolan Yılmaz'ın bulunması için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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